Pokémon GO recebe classificação para maiores de 16 anos no Brasil

Jogo foi classificado para maiores de 16/Foto: Reprodução

O jogo Pokémon GO recebeu classificação indicativa de “não recomendado para menores de 16 anos” no Brasil. A avaliação foi realizada pela Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o documento, a classificação foi atribuída pela presença de violência fantasiosa. O jogo também possui recursos interativos que compartilham a localização do usuário e permitem a realização de compras pela internet.

Lançado em 2016, Pokémon GO utiliza realidade aumentada e o sistema de localização dos celulares para permitir que os jogadores encontrem e capturem criaturas virtuais em locais do mundo real.

Durante a experiência, o aplicativo pode direcionar os usuários a pontos específicos, conhecidos como Poképaradas e ginásios. O funcionamento depende do acesso à localização do aparelho, o que exige atenção de pais e responsáveis no caso de crianças e adolescentes.

A classificação indicativa funciona como uma orientação às famílias sobre a faixa etária considerada adequada para determinado conteúdo. A medida não representa uma proibição automática de acesso por pessoas mais jovens.

A decisão consta na Portaria nº 1.459, publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. O processo foi analisado com base nas regras nacionais de classificação indicativa.