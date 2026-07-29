Rádio comunitária de Epitaciolândia terá novo ponto de transmissão

Sistema será transferido para o Aeroporto

Rádio terá novo ponto de transmissão/Foto: Reprodução

A Associação Cidade Epitaciolândia (Acept) recebeu autorização para transferir o sistema de transmissão da rádio comunitária mantida pela entidade para um novo endereço no município.

Com a mudança, o sistema irradiante deixará a Rua Sem Denominação, nº 215, no Centro, e será instalado na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sem número, no bairro Aeroporto.

O sistema irradiante corresponde ao conjunto de equipamentos responsáveis pela emissão do sinal da rádio, como antena, cabos e transmissor. A alteração do endereço precisa ser autorizada para evitar interferências e manter a estação dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos.

A associação já possui autorização para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária em Epitaciolândia. A outorga havia sido concedida em 2025, após a análise do processo pelo Ministério das Comunicações.

As rádios comunitárias operam com alcance restrito e têm como finalidade divulgar informações, serviços, atividades culturais e conteúdos de interesse da população da localidade atendida.

A mudança foi autorizada pela Portaria MCom nº 23.670, publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. O ato também estabelece as coordenadas geográficas do novo ponto de transmissão.