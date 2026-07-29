29/07/2026
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Acre registra quarta-feira de sol, forte calor e rajadas moderadas de vento

Boletim do portal ‘O Tempo Aqui’ aponta máximas de até 36ºC no estado e alerta para baixos índices de umidade

Por Fhagner Soares, ContilNet 29/07/2026 às 06:55
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Acre registra quarta-feira de sol, forte calor e rajadas moderadas de vento
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo quente, com variação de sol e nuvens, deve predominar no Acre nesta quarta-feira (29/7), conforme dados compilados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. As condições atmosféricas de calor intenso estendem-se aos estados de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

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Apesar do predomínio de ar quente, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas e pontuais em trechos do território acreano e em áreas vizinhas.

Nas microrregiões que abrangem os municípios de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a quarta-feira será de tempo muito quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais.

  • Chuvas fortes: baixa probabilidade.

  • Temporais: média probabilidade.

  • Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% durante a tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, prevê-se dia quente, com sol, nebulosidade variável e precipitações isoladas.

  • Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.

  • Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste).

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período vespertino; máxima entre 85% e 95% pela manhã.

Previsão de temperaturas por município

Região / Municípios Temperatura Mínima Temperatura Máxima
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil 21°C a 23°C 34°C a 36°C
Plácido de Castro e Acrelândia 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Tarauacá e Feijó 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves 22°C a 24°C 32°C a 34°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão 22°C a 24°C 32°C a 34°C

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