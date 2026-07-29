Acre registra quarta-feira de sol, forte calor e rajadas moderadas de vento

O tempo quente, com variação de sol e nuvens, deve predominar no Acre nesta quarta-feira (29/7), conforme dados compilados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. As condições atmosféricas de calor intenso estendem-se aos estados de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.
Apesar do predomínio de ar quente, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas e pontuais em trechos do território acreano e em áreas vizinhas.
Nas microrregiões que abrangem os municípios de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a quarta-feira será de tempo muito quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais.
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Chuvas fortes: baixa probabilidade.
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Temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% durante a tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, prevê-se dia quente, com sol, nebulosidade variável e precipitações isoladas.
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Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período vespertino; máxima entre 85% e 95% pela manhã.
Previsão de temperaturas por município
|Região / Municípios
|Temperatura Mínima
|Temperatura Máxima
|Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil
|21°C a 23°C
|34°C a 36°C
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Tarauacá e Feijó
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C
|Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C