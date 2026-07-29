Tornado atinge ao menos três cidades no interior do Rio Grande do Sul e deixa feridos

Fenômeno provocou estragos nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho

Defesa Civil estadual e equipes locais atuam no socorro às famílias afetadas/ Foto: Reprodução

Ao menos três municípios localizados na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul foram atingidos por um tornado no início da noite desta terça-feira (28/7). Segundo dados confirmados pela Defesa Civil estadual, o fenômeno meteorológico causou estragos nas áreas rurais e urbanas das cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

As equipes de socorro e as autoridades locais atuam na contagem dos danos materiais e no atendimento às famílias afetadas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela Prefeitura Municipal de Giruá, a passagem do tornado provocou a destruição severa de imóveis residenciais. Há registro de moradores feridos no município, além da derrubada de árvores sobre vias públicas e da rede elétrica.

O balanço inicial aponta ainda prejuízos no setor agropecuário local, com estruturas de propriedades rurais atingidas e mortes de animais de criação.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul e os órgãos de assistência municipal mantêm o monitoramento nas áreas afetadas para prestar apoio aos desabrigados e dimensionar a extensão total dos prejuízos provocados pelas rajadas de vento.