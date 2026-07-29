Pesquisas da Ufac sobre cooperativismo agroextrativista ganham destaque nacional

Trabalhos acadêmicos foram elaborados em parceria com o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha/ Foto: Ascom

A professora da Universidade Federal do Acre (Ufac) e coordenadora do Projeto LEGAL no Acre, Dra. Luci Maria Teston, representou a instituição em um dos mais importantes encontros científicos das áreas de economia, desenvolvimento regional e ciências sociais aplicadas do país. Durante o evento conjunto promovido pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) e pela International Rural Sociology Association (IRSA), a pesquisadora apresentou dois estudos, desenvolvidos em coautoria com o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, que colocam em evidência os desafios e as potencialidades do cooperativismo agroextrativista na Amazônia, com foco na realidade acreana.

No congresso, a professora apresentou, no âmbito da IRSA, o trabalho “Between Pressures and Resistances: Challenges of Extractivist Cooperativism in the Amazon” (Entre pressões e resistências: desafios do cooperativismo extrativista amazônico), que analisa os obstáculos enfrentados pelas organizações cooperativas da floresta diante das pressões econômicas, ambientais e sociais, evidenciando a capacidade de resistência e organização das comunidades extrativistas. O estudo teve como coautor o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha.

Já na programação da SOBER, Luci Teston apresentou o estudo “Cooperativismo e sociobioeconomia na Amazônia: as experiências e os desafios dos extrativistas da cadeia produtiva da borracha nativa”, também desenvolvido em coautoria com Valdemiro Rocha. A pesquisa discute o papel do cooperativismo na valorização da sociobioeconomia amazônica e na geração de renda para famílias que vivem do extrativismo, tendo como referência a cadeia produtiva da borracha nativa no Acre. O trabalho destaca a importância das cooperativas para fortalecer a organização social, ampliar o acesso a mercados e promover um modelo de desenvolvimento que alia conservação da floresta e inclusão econômica.

A participação da pesquisadora reforça o protagonismo da Ufac e do Projeto LEGAL na produção de conhecimento científico voltado às políticas públicas para a Amazônia. As pesquisas desenvolvidas, em parceria com o Sistema OCB/AC, buscam compreender os desafios enfrentados pelas populações extrativistas e contribuir para a formulação de estratégias que fortaleçam o cooperativismo, a sociobioeconomia e o desenvolvimento sustentável no Acre.

Os trabalhos apresentados dialogam com uma agenda de pesquisa construída a partir da realidade amazônica, aproximando universidade, cooperativas, instituições públicas e comunidades tradicionais na busca por soluções que conciliem geração de renda, valorização dos povos da floresta e preservação ambiental.

Texto: Andréia Oliveira

Conteúdo Original / Fonte: Ascom