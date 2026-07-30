Acre terá quinta-feira de sol, forte calor e possibilidade de chuvas rápidas

O tempo muito quente, com sol e variação de nebulosidade, deve predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (30), de acordo com o boletim divulgado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. As condições de calor intenso estendem-se a Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.
Apesar do forte calor, a previsão aponta possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos do território acreano e regiões vizinhas.
Nas microrregiões que abrangem as áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será marcado pelo predomínio de tempo muito quente, com sol, nuvens e chance de pancadas rápidas e pontuais de chuva.
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Chuvas fortes: baixa probabilidade.
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Temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% à tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, prevê-se predomínio de tempo quente, com sol e nuvens, podendo registrar precipitações rápidas em pontos isolados.
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Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% durante a tarde; máxima entre 85% e 95% pela manhã.
Previsão de temperaturas por município
|Região / Municípios
|Temperatura Mínima
|Temperatura Máxima
|Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil
|21°C a 23°C
|34°C a 36°C
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Tarauacá e Feijó
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C
|Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C