Acre terá quinta-feira de sol, forte calor e possibilidade de chuvas rápidas

Previsão do pesquisador Davi Friale indica máximas elevadas em todas as regionais do estado

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo muito quente, com sol e variação de nebulosidade, deve predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (30), de acordo com o boletim divulgado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. As condições de calor intenso estendem-se a Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

Apesar do forte calor, a previsão aponta possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos do território acreano e regiões vizinhas.

Nas microrregiões que abrangem as áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será marcado pelo predomínio de tempo muito quente, com sol, nuvens e chance de pancadas rápidas e pontuais de chuva.

Chuvas fortes: baixa probabilidade.

Temporais: média probabilidade.

Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).

Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% à tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, prevê-se predomínio de tempo quente, com sol e nuvens, podendo registrar precipitações rápidas em pontos isolados.

Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.

Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste).

Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% durante a tarde; máxima entre 85% e 95% pela manhã.

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