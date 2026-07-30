30/07/2026
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Acre terá quinta-feira de sol, forte calor e possibilidade de chuvas rápidas

Previsão do pesquisador Davi Friale indica máximas elevadas em todas as regionais do estado

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Acre terá quinta-feira de sol, forte calor e possibilidade de chuvas rápidas
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo muito quente, com sol e variação de nebulosidade, deve predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (30), de acordo com o boletim divulgado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. As condições de calor intenso estendem-se a Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

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Apesar do forte calor, a previsão aponta possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos do território acreano e regiões vizinhas.

Nas microrregiões que abrangem as áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será marcado pelo predomínio de tempo muito quente, com sol, nuvens e chance de pancadas rápidas e pontuais de chuva.

  • Chuvas fortes: baixa probabilidade.

  • Temporais: média probabilidade.

  • Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% à tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, prevê-se predomínio de tempo quente, com sol e nuvens, podendo registrar precipitações rápidas em pontos isolados.

  • Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.

  • Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste).

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% durante a tarde; máxima entre 85% e 95% pela manhã.

Previsão de temperaturas por município

Região / Municípios Temperatura Mínima Temperatura Máxima
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil 21°C a 23°C 34°C a 36°C
Plácido de Castro e Acrelândia 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Tarauacá e Feijó 22°C a 24°C 34°C a 36°C
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves 22°C a 24°C 32°C a 34°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão 22°C a 24°C 32°C a 34°C

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