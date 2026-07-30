Avião de pequeno porte cai e pega fogo; piloto de 25 anos morre no local

Piloto Leonardo Pinheiro, de 25 anos, atuava em escola de aviação e ficou preso aos destroços/ Foto: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na tarde desta quarta-feira (29/7) em uma área rural no município de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, nas imediações da Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos.

O piloto da aeronave, identificado como Leonardo Pinheiro, de 25 anos, ficou preso aos destroços e morreu no local devido à gravidade do impacto e à intensidade do incêndio que tomou conta da estrutura logo após a queda.

Pinheiro integrava a equipe de instrução da escola de aviação Sport Pilot há cerca de dois anos. O proprietário da instituição, Gerson Martinez, informou que a aeronave havia sido abastecida com um volume de combustível superior ao necessário para a realização de um voo de curta duração.

Segundo Martinez, logo após a decolagem, o piloto perdeu o controle do modelo Conquest — um monomotor ultraleve de dois lugares, fabricado em 2004 e registrado sob o prefixo PU-DON —, que passou a trafegar em altitude fora dos padrões operacionais antes do choque com o solo. O responsável pela empresa ressaltou que a escola opera em conformidade com as normas regulatórias e presta assistência à família do jovem piloto, colaborando também com os órgãos de investigação.

As circunstâncias do acidente são apuradas em duas frentes. Na esfera criminal e pericial, a Polícia Civil de Mogi Mirim instaurou procedimento para formalizar a identificação da vítima e esclarecer a dinâmica do fato. Os trabalhos no local do acidente estão sob a condução da delegada Emília de Oliveira Araújo.

Paralelamente, a Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), vinculado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), realizaram a Ação Inicial no local do sinistro.

O procedimento envolve o levantamento de evidências, verificação dos danos causados e coleta de dados operacionais para identificar fatores contribuintes e subsidiar futuras recomendações de segurança na aviação civil.