Escaladora recupera anel de noivado após prisão por invasão ao Empire State

Promotoria de Nova York devolveu passaportes, cartões e a joia, que trazia mensagem gravada/ Foto: Reprodução

A escaladora russa Angela Nikolau informou nesta segunda-feira (27/7), por meio de suas redes sociais, ter recuperado o anel de noivado utilizado durante a escalada do Empire State Building, em Nova York. A joia e outros pertences pessoais do casal, como passaportes e cartões bancários, estavam sob custódia das autoridades norte-americanas desde o dia 1º de julho, data em que Angela e seu companheiro, Ivan Kuznetsov, foram detidos por invasão de propriedade.

Na publicação em que confirmou a devolução dos itens pelo promotor responsável pelo caso, a russa revelou que a aliança trazia uma frase gravada no aro: “Seu verdadeiro potencial está do outro lado do medo”.

A prisão de Nikolau e Kuznetsov ocorreu após a dupla acessar ilegalmente a cobertura do histórico arranha-céu novaiorquino. Além de realizarem o pedido de noivado no topo da estrutura, os dois estenderam uma faixa de protesto com a frase “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.

O casal é conhecido internacionalmente pela prática do rooftopping — modalidade de escalada urbana sem equipamentos de proteção em edifícios de grande porte. Angela, em particular, costuma compor o conteúdo visual de suas expedições utilizando elementos estéticos inspirados na personagem Mulher-Gato, incluindo máscaras e figurinos planejados, peça que vestia inclusive no momento de sua prisão.

Em declarações sobre a atividade, a praticante afirmou que o casal costuma estruturar previamente a concepção visual dos registros, combinando figurinos específicos com a captação de imagens por drones operados por Kuznetsov.