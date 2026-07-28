Vagas estão em três cidades acreanas/Foto: Reprodução

O Acre terá seis opções de lotação destinadas aos candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU). As vagas remanescentes do Ministério da Agricultura e Pecuária estão distribuídas entre Rio Branco, Epitaciolândia e Brasiléia.

A capital concentra três vagas para agente de atividades agropecuárias. Epitaciolândia aparece com outras duas oportunidades para o mesmo cargo, enquanto Brasiléia receberá um agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal.

A escolha é restrita aos candidatos já aprovados nos editais nº 3 e nº 8 do CNU de 2024. Portanto, não se trata da abertura de novas inscrições, mas da definição dos municípios onde os futuros servidores poderão exercer suas funções.

Os participantes terão cinco dias úteis para registrar a ordem de preferência no formulário eletrônico. A distribuição seguirá a classificação obtida no concurso, além das regras de alternância aplicáveis às vagas reservadas para pessoas negras e pessoas com deficiência.

Caso o candidato não manifeste interesse dentro do prazo ou preencha o formulário incorretamente, o Ministério da Agricultura poderá definir a lotação conforme a disponibilidade e a necessidade de pessoal. O edital também informa que a indicação de preferência não garante a nomeação no município escolhido.

Ao todo, o processo envolve 87 vagas remanescentes em diferentes estados, decorrentes de desistências, desclassificações ou descumprimento dos requisitos de investidura. As regras foram divulgadas no Edital nº 12, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).