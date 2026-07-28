Evento será realizado de 27 a 30 de agosto/Foto: Reprodução

Empresas interessadas em atuar na segunda edição da ExpoXapuri já podem participar do credenciamento para utilizar espaços comerciais durante a programação. O evento será realizado de 27 a 30 de agosto.

O chamamento contempla pessoas jurídicas interessadas em explorar bares, tendas, camarotes e outros ambientes disponíveis no Parque de Exposições de Xapuri.

A autorização de uso será temporária, onerosa e válida somente para o período do evento. Portanto, as empresas habilitadas deverão seguir as condições comerciais, estruturais e operacionais estabelecidas pela prefeitura.

O credenciamento permanecerá aberto até 12 de agosto. A documentação deverá ser encaminhada por e-mail, em arquivos legíveis e no formato PDF.

Antes de enviar a solicitação, os interessados devem consultar o edital completo no site da Prefeitura de Xapuri. O documento apresenta as exigências de habilitação e as regras de utilização dos espaços.

O aviso de chamamento público foi divulgado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.