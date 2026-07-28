Plano deverá orientar ações de segurança/Foto: Reprodução

Rio Branco começou a preparar a elaboração do primeiro Plano Municipal Rio Branco Mais Segura, iniciativa destinada a orientar ações e estratégias relacionadas à segurança urbana na capital.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação abriu uma cotação para contratar uma consultoria especializada. A empresa também deverá desenvolver o primeiro seminário vinculado ao projeto.

O documento publicado ainda não apresenta as diretrizes, os eixos temáticos ou as áreas da cidade que poderão ser priorizadas no plano. Essas definições deverão integrar o trabalho desenvolvido pela consultoria selecionada.

Empresas interessadas podem solicitar o formulário da cotação por e-mail. As propostas deverão ser encaminhadas no prazo de três dias úteis, contado a partir da publicação do convite.

A elaboração de um plano municipal permite reunir diagnósticos, estabelecer prioridades e organizar ações de médio e longo prazo. No entanto, as medidas efetivas dependerão do conteúdo final e da posterior implementação pela prefeitura.

O convite para a apresentação das propostas foi publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.