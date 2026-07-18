Acreana Andressa Jamylle desfila de biquíni no Miss Universe Brasil

Andressa representa o Acre na etapa nacional/Foto: Reprodução

A representante do Acre no Miss Universe Brasil 2026, Andressa Jamylle, participou nesta sexta-feira (17) da etapa preliminar de biquíni do concurso nacional. As imagens do desfile foram divulgadas pelo perfil oficial da competição nas redes sociais.

Usando um biquíni azul e a faixa do estado, a acreana desfilou diante dos jurados e apresentou postura, desenvoltura e presença de palco. A avaliação preliminar integra as etapas que antecedem a escolha da nova Miss Universe Brasil.

Natural de Rio Branco, Andressa tem 38 anos, é psicóloga e mãe de duas filhas. Ela conquistou o título estadual em outubro de 2025, durante uma cerimônia realizada na Usina de Arte João Donato, na capital acreana.

A participação da candidata também representa a nova fase do concurso, que passou a admitir mulheres casadas, mães e participantes de diferentes faixas etárias. Andressa é a candidata mais velha desta edição e busca ampliar a representatividade feminina no principal concurso de beleza do país.

Antes de embarcar para a competição, a miss declarou que levaria para o palco nacional a identidade, a cultura e a força das mulheres acreanas. Durante a preparação, ela cumpriu uma série de compromissos e intensificou os treinamentos de passarela, postura e comunicação.

A grande final do Miss Universe Brasil 2026 será realizada no próximo dia 25 de julho, no Komplexo Tempo, em São Paulo. A vencedora receberá a coroa atualmente pertencente a Maria Gabriela Lacerda e representará o Brasil no Miss Universe 2026, em Porto Rico.

Até a final, as candidatas ainda participam de entrevistas, ensaios, compromissos oficiais e outras avaliações que serão consideradas na definição das classificadas.