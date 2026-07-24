24/07/2026
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Agroboi inicia segundo dia do Mega Feirão após sucesso na abertura

Por Redação ContilNet 24/07/2026 às 10:05
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Agroboi inicia segundo dia do Mega Feirão após sucesso na abertura

Após um primeiro dia de resultados históricos, a Agroboi deu início neste sábado ao segundo dia do Mega Feirão, consolidado como a maior campanha da construção do Acre. A abertura do evento foi marcada por uma grande movimentação de clientes, filas de veículos nas unidades e milhares de pessoas aproveitando as ofertas para construir, reformar ou garantir materiais para futuras obras.

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Desde as primeiras horas do primeiro dia, consumidores lotaram as lojas em busca dos menores preços do ano, impulsionando um volume expressivo de vendas e confirmando o sucesso da campanha.

Agora, no segundo dia, a expectativa é manter o mesmo ritmo de movimento. A Agroboi segue oferecendo condições especiais de pagamento e descontos em diversos setores, reunindo produtos para todas as etapas da construção, da fundação ao acabamento.

Com a continuidade do Mega Feirão, a expectativa é de que ainda mais clientes aproveitem a oportunidade para economizar e realizar seus projetos, reforçando o evento como a maior campanha da construção do estado do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom

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