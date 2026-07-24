Agroboi inicia segundo dia do Mega Feirão após sucesso na abertura

Após um primeiro dia de resultados históricos, a Agroboi deu início neste sábado ao segundo dia do Mega Feirão, consolidado como a maior campanha da construção do Acre. A abertura do evento foi marcada por uma grande movimentação de clientes, filas de veículos nas unidades e milhares de pessoas aproveitando as ofertas para construir, reformar ou garantir materiais para futuras obras.

Desde as primeiras horas do primeiro dia, consumidores lotaram as lojas em busca dos menores preços do ano, impulsionando um volume expressivo de vendas e confirmando o sucesso da campanha.

Agora, no segundo dia, a expectativa é manter o mesmo ritmo de movimento. A Agroboi segue oferecendo condições especiais de pagamento e descontos em diversos setores, reunindo produtos para todas as etapas da construção, da fundação ao acabamento.

Com a continuidade do Mega Feirão, a expectativa é de que ainda mais clientes aproveitem a oportunidade para economizar e realizar seus projetos, reforçando o evento como a maior campanha da construção do estado do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom