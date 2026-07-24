Prefeitura lança projeto que reforça identidade entre estudantes

Valorizar a cultura, as riquezas históricas, ambientais e turísticas da cidade são ações fundamentais para fortalecer o sentimento de pertencimento da população. Quando esse aprendizado começa ainda na infância, as crianças passam a compreender melhor o lugar onde vivem e tornam-se importantes agentes de preservação e divulgação do patrimônio local.

Com esse propósito, a Prefeitura de Rio Branco, por meio de uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação e a Secretaria Municipal de Educação, realizou, na manhã desta sexta-feira (24), o lançamento do projeto educacional “Meu Lugar no Mundo: Acreano de Coração, Brasileiro por Opção”.

A atividade aconteceu na Escola Municipal Monte Castelo, localizada na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, e reuniu gestores municipais, profissionais da educação, e representantes do setor turístico e estudantes.

A iniciativa pretende aproximar os alunos da rede municipal da história, da cultura, das tradições, da gastronomia, da biodiversidade e dos principais pontos turísticos de Rio Branco. O projeto será trabalhado de maneira transversal nas disciplinas escolares, especialmente em História e Geografia, e complementado com atividades práticas fora da sala de aula.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Bino, o fortalecimento do turismo começa pelo conhecimento e pela valorização do patrimônio por parte dos próprios moradores.

“Não amamos aquilo que não conhecemos e não nos orgulhamos daquilo que não conhecemos. A ideia é que as crianças conheçam o patrimônio histórico, a culinária, a biodiversidade e a nossa história. É preciso despertar desde cedo esse amor pela cidade”, destacou Bino.

Segundo o secretário, os turistas chegam a Rio Branco interessados em conhecer as particularidades da região, mas é necessário que os próprios rio-branquenses também reconheçam e valorizem as riquezas existentes no município.

“A gente começa fazendo o dever de casa. Quem vem de fora já chega querendo conhecer e admirar aquilo que temos. Mas é preciso que o próprio morador conheça e valorize o nosso patrimônio”, acrescentou o gestor da pasta.

A secretária municipal de Educação, Kelce Nayra, explicou que o projeto será desenvolvido dentro e fora das unidades de ensino, permitindo que os estudantes relacionem os conteúdos do currículo escolar com a realidade da cidade.

“É um projeto inédito que vai trazer para as nossas crianças esse sentimento de pertencimento. Primeiro, elas conhecerão esses conteúdos por meio das disciplinas de História e Geografia, de forma transversal com o restante do currículo. Depois, serão levadas a campo para conhecer os nossos pontos turísticos e parques”, explicou Kelce.

De acordo com a secretária, a proposta contribuirá para que os estudantes compreendam a importância de pertencer a Rio Branco e ao Acre, reconhecendo os elementos que formam a identidade cultural e histórica da região.

A representante dos Guias de Turismo, Ana Lúcia Cunha, ressaltou que as atividades externas representam uma extensão da sala de aula e possibilitam a aplicação prática de conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas.

“É estender a sala de aula para a cidade e mostrar, na prática, aquilo que os estudantes aprenderam. É possível trabalhar a linguagem acreana, a matemática por meio das distâncias, a geografia dos rios da Amazônia, o Rio Acre, a Gameleira, a ecologia, a biologia, a história, a cultura, as tradições e as festas”, afirmou Cunha.

Ana Lúcia também destacou a importância histórica da Escola Municipal Monte Castelo, criada para atender as famílias de colonos que estavam sendo assentadas na região durante a década de 1940. O nome da unidade faz referência à Batalha de Monte Castelo, vencida pelos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial.

Para ela, conhecer essas histórias é essencial para formar cidadãos que reconheçam o potencial turístico do estado.

“Precisamos fazer com que o acreano do futuro deixe de dizer que no Acre não existe turismo. Temos que valorizar as nossas singularidades. Existem pessoas que viajam para conhecer o que temos aqui. Antes de procurar outros lugares, precisamos conhecer o nosso estado”, enfatizou.

O vereador Bruno Moraes destacou que o próprio nome do projeto demonstra a importância de reconhecer o lugar ocupado por cada cidadão na construção da história e no desenvolvimento da cidade.

“O nome ‘Meu Lugar no Mundo’ fala por si. Precisamos reconhecer e valorizar a nossa história para entendermos o que temos hoje: uma cidade linda, com diversos pontos turísticos que, muitas vezes, ainda não são suficientemente divulgados”, disse o parlamentar.

Com o projeto “Meu Lugar no Mundo: Acreano de Coração, Brasileiro por Opção”, a gestão municipal amplia as ações de educação patrimonial e turística, incentivando as novas gerações a conhecer e preservar as riquezas do nosso território.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom