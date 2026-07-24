Saiba como pedir aumento de carga e evitar oscilações de energia

O aumento de carga elétrica é uma etapa das instalações elétricas que consiste em ampliar a capacidade do sistema elétrico de um imóvel para suportar maior demanda de energia. Na prática, isso significa que a rede elétrica da edificação, incluindo o quadro de distribuição, disjuntores, cabos e, em alguns casos, o medidor de energia, precisa ser adaptada para receber e distribuir mais eletricidade com segurança e qualidade.

A alteração de carga é um serviço solicitado quando o cliente identifica que a carga disponibilizada na Unidade Consumidora (UC) se tornou insuficiente. Essa mudança pode exigir a substituição do medidor, caso seja necessário. O processo é comum em situações como reformas, ampliação de ambientes ou inclusão de novos equipamentos que aumentam ou demandam mais consumo de energia.

Entender a necessidade de aumentar a carga elétrica é fundamental para garantir segurança e funcionalidade no imóvel, evitando sobrecargas, quedas de energia e possíveis danos ao sistema elétrico. A realização desse serviço assegura que a instalação esteja adequada ao consumo atual, prevenindo riscos e garantindo o bom funcionamento dos equipamentos.

Quando a carga elétrica do imóvel não acompanha o aumento do consumo, podem surgir problemas como desarme frequente de disjuntores, oscilações de energia, aquecimento de cabos e até danos a equipamentos elétricos. Além de comprometer a segurança da instalação, a sobrecarga também pode impactar a qualidade do fornecimento de energia para outros clientes da região.

“O aumento de carga é uma medida preventiva que ajuda a evitar sobrecargas, desligamentos e danos aos equipamentos elétricos. Por isso, sempre que houver ampliação do imóvel ou instalação de novos aparelhos de maior potência, é fundamental que o cliente solicite a avaliação da distribuidora para garantir uma instalação segura e adequada à nova demanda”, destaca Jhony Poças, coordenador da Energisa Acre.

O cliente pode solicitar o aumento de carga pelos canais digitais da Energisa, ou ainda pelo atendimento presencial nas agências.

Aplicativo Energisa On

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Telefone: 0800 647 7196

Conteúdo Original / Fonte: Ascom