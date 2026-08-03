Alvo da PF no caso Master, Jaques viu patrimônio crescer 630% em oito anos

Os 65 mil dólares e os 39 mil euros encontrados em endereços do senador pela Polícia Federal

O patrimônio do senador Jaques Wagner (PT-BA) aumentou em mais de 630% em oito anos. É o que revelam dados declarados pelo próprio parlamentar à Justiça Eleitoral.

Em 2018, quando se candidatou pela última vez, Wagner informou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tinha R$ 3,3 milhões em bens. Agora, em busca da reeleição, declarou ter R$ 24,5 milhões em patrimônio.

Os 65 mil dólares e os 39 mil euros encontrados em endereços do senador pela Polícia Federal na operação de junho deste ano não foram declarados. Ele é alvo de investigação que envolve o Banco Master.

A maior parte da evolução patrimonial de Jaques Wagner é oriunda da venda de um terreno para a SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Bahia à Lagoons Empreendimentos no valor de R$ 13,8 milhões.

Em 2018, o senador declarou ser dono de um terreno localizado em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, próximo a Salvador, avaliado na época em R$ 28 mil.

A área fica na mesma localidade onde o Bahia adquiriu um terreno para a construção de seu centro de treinamento.

Além do lote na região metropolitana da capital baiana, outro imóvel declarado oito anos atrás não consta mais no patrimônio do senador, de acordo com o que foi informado ao TSE.

Trata-se de um apartamento no Rio de Janeiro recebido como herança do pai, no valor de R$ 25 mil.

Outra diferença que pode ser notada entre os bens declarados está nas aplicações financeiras. Em 2018, Wagner disse ser dono de R$ 1,2 milhão em diferentes investimentos e contas bancárias. Agora, esse montante passou para R$ 8,3 milhões.

Como senador, Jaques Wagner recebe salário de R$ 46.366,19 por mês. Recentemente ele fez questão de frisar que não exerce atividade empresarial. A CNN Brasil entrou em contato com senador para saber detalhes da evolução do patrimônio, mas até o momento não obteve retorno.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardoribeiro.

Conteúdo Original / Fonte: leonardoribeiro