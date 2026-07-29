29/07/2026
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Amado Batista canta para Flávio Bolsonaro durante encontro em Goiás

Visita reuniu lideranças políticas do PL

Por Redação ContilNet
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Amado Batista canta para Flávio Bolsonaro durante encontro em Goiás
Cantor recebeu políticos em sua fazenda/Foto: Reprodução

O cantor Amado Batista recebeu o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em sua propriedade, nesta quarta-feira (29), em Goianápolis, no estado de Goiás. O encontro reuniu familiares, amigos e lideranças políticas ligadas ao Partido Liberal.

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Durante a visita, o sertanejo fez uma apresentação intimista e interpretou algumas de suas canções diante dos convidados. Flávio publicou registros do momento nas redes sociais e destacou a importância do apoio recebido durante sua caminhada eleitoral.

“Todo mundo sabe da responsabilidade que a gente carrega. É especial essa tarde para mim, porque eu sei que tem tanta gente boa aqui que vai me ajudar a carregar esse piano. Sozinho ninguém consegue”, declarou o senador.

Além de Flávio e da esposa, Fernanda Bolsonaro, participaram do encontro o senador Wilder Morais, candidato ao Governo de Goiás, e o deputado federal Gustavo Gayer, candidato ao Senado, ambos do PL. A agenda ocorreu poucos dias depois de Flávio ser oficializado candidato ao Palácio do Planalto em convenção partidária.

Cantor demonstra carinho por Jair Bolsonaro

Durante a conversa, Flávio relembrou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também esteve na propriedade do cantor durante a campanha eleitoral de 2022.

Ao ser questionado se sentia saudades do ex-presidente, Amado Batista respondeu: “Adoro. Muita”. O cantor já havia manifestado apoio a Jair Bolsonaro em outras ocasiões.

A conversa também abordou patriotismo, símbolos nacionais e o cenário político brasileiro. Ao final da visita, Flávio presenteou o artista com uma camiseta amarela estampada com o rosto de Jair Bolsonaro.

Em outro momento, o senador perguntou se Amado Batista estava preparado para “defender o Brasil”. O cantor respondeu positivamente. O encontro foi compartilhado por diferentes participantes e repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira.

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