29/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Entrada Solidária arrecada 160 toneladas de alimentos em 12 horas

Ação teve grande adesão em apenas 12 horas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Entrada Solidária arrecada 160 toneladas de alimentos em 12 horas
Doações serão entregues a famílias/Foto: Reprodução

A Entrada Solidária, promovida pelo governo do Acre para a troca de ingressos dos shows da Expoacre 2026 por alimentos não perecíveis, registrou grande adesão do público nas primeiras 12 horas de atendimento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao todo, foram 84 mil ingressos trocados, resultando na arrecadação de aproximadamente 160 toneladas de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com mais de 70 trabalhadores atuando nos pontos de troca, o atendimento ocorreu de forma ágil, com tempo médio de espera de cerca de um minuto. A organização também disponibilizou fila exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcDs) e atendimento específico para os shows cristãos.

Entre as atrações mais procuradas pelo público estão os shows de Ana Castela e Natanzinho Lima, que lideram a demanda por ingressos.

A troca segue mediante a entrega de 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingresso, limitada a um ingresso por CPF para cada show.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.