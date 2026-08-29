Após perder coroa por gravidez, Miss Brasil Lara Marina é hospitalizada

Quadro de saúde de Lara Marina Soares Tosta é estável; internamento ocorre dias após perda da coroa

Perda da coroa ocorreu após organização alega descumprimento de contrato/ Foto: Reprodução

A modelo Lara Marina Soares Tosta, eleita Miss Brasil Supranational 2026, foi internada no Hospital das Clínicas de Vitória, no Espírito Santo. O comunicado sobre a hospitalização foi divulgado pela equipe da capixaba neste sábado (29).

De acordo com a nota oficial, o estado de saúde da modelo é estável. “Lara está bem e o bebê permanece saudável. Por orientação médica, ela deverá continuar hospitalizada e em acompanhamento contínuo, priorizando sua segurança e a do bebê ao longo da gestação”, informa o texto.

A internação ocorre quatro dias após a modelo perder o título nacional. Um parente de Lara Marina, que optou por não se identificar, relatou que a perda do posto impactou o estado psicológico da jovem.

Na última terça-feira (25), Lara Marina tornou público que havia sido destituída da coroa pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB) em razão da gravidez. A modelo afirmou que descobriu a gestação apenas após a realização do concurso.

“A vida mudou os meus planos de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Hoje, entendo que um novo caminho está começando para mim. Recebo essa fase com muito amor, responsabilidade e com a certeza de que ela não apaga nada do que eu construí até aqui”, declarou a miss na ocasião.

A edição de 2026 do certame permitia a inscrição de mães solo e mulheres divorciadas, mantendo restrição apenas a mulheres casadas. O regulamento do evento, contudo, não trazia menção explícita a casos de gravidez decorrentes do período pós-conquista do título.

Em nota oficial, o CNB informou que a decisão seguiu análises jurídicas internas. “A decisão decorre do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, tendo sido adotada em estrita observância às normas que regem o concurso e os instrumentos jurídicos aplicáveis. Em respeito às partes envolvidas, o CNB não fará comentários adicionais no momento”, comunicou a organização.