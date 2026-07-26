Ataque russo em Kharkiv mata mulher e fere 12 pessoas, dizem autoridades

Vizinhos disseram que a mulher havia se mudado para a cidade com a família cerca de um ano atrás

Um ataque russo à cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, matou uma mulher de 40 anos e feriu 12 pessoas, incluindo seus dois filhos, segundo autoridades locais neste domingo (26).

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que o ataque com mísseis, realizado com uma munição “Banderol”, danificou mais de 10 residências particulares e destruiu completamente uma casa.

Vizinhos disseram que a mulher havia se mudado para a cidade com a família cerca de um ano atrás.

Segundo o governador regional Oleh Syniehubov, o filho de 10 anos foi hospitalizado com ferimentos causados pela onda de choque da explosão, enquanto a adolescente de 17 anos recebeu o atendimento no local por estresse agudo.

As autoridades ucranianas informaram que as equipes de emergência permaneceram no local enquanto trabalhavam para remover os destroços e prestar assistência médica aos feridos.

Onda de ataques

Um ataque com míssil balístico russo matou 10 pessoas e deixou quase 100 feridas nesta sexta-feira (24) em um evento da indústria de defesa na região de Kiev, na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o evento jamais deveria ter sido realizado.

Os serviços de emergência da Ucrânia informaram que concluíram as operações de resgate no local, ao norte da capital.

Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostram equipes vasculhando pilhas de escombros na área atingida, ao lado de várias casas.

O evento, organizado por uma associação de fabricantes de drones, acontecia em uma área localizada a poucos quilômetros dos arredores da capital.

Um porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas afirmou que o evento foi realizado em um local que não estava sob sua jurisdição, mas acrescentou que qualquer iniciativa desse tipo exige “medidas máximas de segurança”.

O governador interino da região de Kiev, Ruslan Oliynyk, anunciou que este sábado seria um dia de luto na região.

No leste da Ucrânia, um ataque russo com bomba aérea matou cinco pessoas e feriu outras nove na cidade de Sloviansk, informou o governador regional, Vadym Filashkin, nesta sexta-feira.

Mais tarde, ele afirmou que um novo ataque russo à cidade, durante a noite, deixou 16 feridos e danificou edifícios residenciais.

Na região de Sumy, alvo frequente de ataques russos na fronteira norte da Ucrânia, um ataque com drone matou duas pessoas, informou o governador regional, Oleh Hryhorov, no Telegram.

Já na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, um ataque russo provocou um incêndio em um shopping center e deixou várias pessoas feridas, segundo o governador da região.

Os dois lados negam atacar deliberadamente civis na guerra iniciada pela invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurasantana.

Conteúdo Original / Fonte: laurasantana