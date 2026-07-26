Papa Leão XIV pede solução política para conflito em Gaza e na Cisjordânia

Leão fez um apelo para um retorno às negociações

Neste domingo (26), o papa Leão XIV expressou preocupação com a escalada da violência em Gaza e na Cisjordânia e renovou os apelos por negociações visando uma solução política na região.

Ao falar durante a oração do Angelus em Castel Gandolfo, uma comuna na Itália, o pontífice disse que acompanhava com preocupação o agravamento da violência, que, segundo ele, havia ceifado recentemente muitas vidas de civis em Gaza e na Cisjordânia.

Leão fez um apelo para um retorno às negociações visando alcançar o que descreveu como uma solução política justa, baseada na igualdade de dignidade e de direitos para todas as pessoas.

Voltando-se ao Oriente Médio em geral, o papa afirmou que a intensificação das operações militares trouxe uma nova onda de violência e destruição à região, colocando civis em grande risco e agravando a escassez de água potável e eletricidade.

“Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a interromper os ataques e a reabrir urgentemente os canais de diálogo e diplomacia”, disse o pontífice.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurasantana.

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