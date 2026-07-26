“O Último Voo da Nave”: veja como foi o primeiro show da turnê da Xuxa

Xuxa enfatizou que a energia, alegria, carinho e o respeito dos fãs fazem dela uma “estrela”

Xuxa Meneghel, 63, subiu ao palco na noite deste sábado (25) para a abertura de sua atual turnê “O Último Voo da Nave”. Com o intuito de ser uma despedida da carreira musical, a artista trouxe ao público uma viagem no tempo reunindo os maiores sucessos de sua trajetória.

Um dos grandes destaques da noite ficou por conta da nave que sobrevoou o Nubank Parque, em São Paulo, local da primeira apresentação da turnê. Marca registrada da chegada de Xuxa em seus programas, a nave estava presa entre cabos e atravessou a arena despertando a nostalgia dos fãs.

Com um figurino e cenário que remete à carreira e aos programas televisivos da “Rainha dos Baixinhos”, o público pôde assistir a performances coreografadas junto às famosas Paquitas, dançarinas e assistentes de palco que acompanharam Xuxa ao longo dos anos.

Com ingressos esgotados, a primeira noite de show da turnê reuniu emoção, nostalgia e fãs vidrados em resgatar memórias da infância.

Em uma das falas ao público, Xuxa enfatizou que a energia, alegria, carinho e o respeito dos fãs fazem dela uma “estrela”.

O show percorre pela estreia no lendário “Xou da Xuxa” aos programas “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”, passando pelos sucessos do cinema, como “Lua de Cristal”, até chegar à era do “Xuxa Só Para Baixinhos”. Dessa forma, a turnê celebra os 45 anos de carreira da artista.

Na próxima sexta-feira (31), “O Último Voo da Nave” retorna com mais uma apresentação em São Paulo. Em Curitiba, a turnê chega em 26 de setembro. Além disso, ela se apresenta em 14 de novembro em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro em 20 de dezembro.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho