“Bênção dos deuses”: mulher recolhe fezes de vaca com as mãos

Prática está ligada a tradições hindus/Foto: Reprodução

Um vídeo que mostra uma mulher recolhendo fezes de uma vaca diretamente com as mãos ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens teriam sido registradas na Índia e despertaram curiosidade sobre a importância religiosa atribuída ao animal e aos produtos de origem bovina em algumas tradições hindus.

Na gravação, a mulher aparece posicionada atrás do animal e segura o esterco antes que ele caia no chão. A publicação afirma que o material seria destinado a práticas de limpeza, purificação ou rituais religiosos.

A data, o local exato e o contexto completo da gravação não foram informados. Por isso, não é possível afirmar qual seria a finalidade específica do material recolhido pela mulher.

Por que a vaca é considerada sagrada?

No hinduísmo, a vaca é reverenciada como símbolo de vida, generosidade, fertilidade e maternidade. A importância religiosa do animal está presente em diferentes celebrações e costumes, embora as práticas variem conforme a região, a comunidade e a corrente religiosa.

Em alguns rituais, o esterco é seco e transformado em blocos usados em fogueiras cerimoniais. Também pode ser misturado com água e aplicado em pisos e paredes de casas e templos, por ser considerado um elemento de purificação dentro dessas tradições.

O material ainda aparece na preparação conhecida como panchagavya, composta por cinco produtos bovinos: leite, coalhada, manteiga clarificada, urina e esterco. A mistura possui uso ritual e também está presente em práticas tradicionais e agrícolas.

Em Gumatapura, no estado de Karnataka, moradores realizam o Gorehabba, celebração local na qual os participantes jogam esterco uns nos outros como parte de uma tradição associada à sorte e à purificação.

Apesar da relevância cultural, a crença em propriedades medicinais não equivale a comprovação científica. Fezes de animais podem conter microrganismos capazes de causar doenças, e o contato sem proteção representa risco à saúde. A Organização Mundial da Saúde informa que fungos presentes em esterco e matéria orgânica podem provocar infecções graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas.