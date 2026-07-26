Bicho-preguiça é resgatado dentro de casa e devolvido à mata

Preguiça foi devolvida ao habitat natural/Foto: Reprodução

Um bicho-preguiça foi resgatado neste domingo (26) após aparecer em uma residência no Lago Sul, região administrativa do Distrito Federal. A família acionou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) para retirar o animal com segurança.

Ao chegar ao imóvel, a equipe realizou a captura utilizando técnicas adequadas de manejo da fauna silvestre. O procedimento buscou evitar ferimentos e reduzir o estresse provocado pelo contato com o ambiente urbano.

Depois de ser retirado da residência, o bicho-preguiça passou por uma avaliação ainda no local. Como não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde, foi levado para uma área de vegetação e devolvido ao habitat natural.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o animal agarrado a uma estrutura próxima às plantas do imóvel antes da chegada dos policiais.

Resgates cresceram no Distrito Federal

A presença de animais silvestres em áreas urbanas tem mobilizado com frequência as equipes ambientais. Entre janeiro e maio de 2026, o BPMA realizou 1.334 resgates no Distrito Federal, número 73,4% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

A orientação é não tentar capturar, alimentar ou afastar animais silvestres sem auxílio especializado. Em situações semelhantes, moradores devem manter distância e acionar o atendimento pelo telefone 190.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles