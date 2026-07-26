26/07/2026
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No interior do Acre, 1º campeonato de “farmar aura” baseado em tendência da internet

Disputa no Clube Ponto Alto reuniu participantes em torno da tendência sobre presença e carisma

Por Fhagner Soares, ContilNet 26/07/2026 às 18:09
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No interior do Acre, 1º campeonato de “farmar aura” baseado em tendência da internet
Docin, morador do bairro Remanso, conquistou o primeiro lugar na edição de estreia no município/ Foto: Gleison silva

A linguagem da internet ganhou espaço físico no interior do Acre na noite de sábado (25). O Clube Ponto Alto, localizado em Cruzeiro do Sul, sediou a primeira edição do campeonato de “farmar aura”, evento que reuniu competidores locais para disputar quem melhor representava a gíria popularizada por jovens nas plataformas digitais.

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A expressão “farmar aura” deriva da fusão entre o vocabulário dos jogos eletrônicos e o comportamento de usuários em redes sociais como TikTok e Instagram. O termo farm, oriundo do inglês, significa “acumular” ou “cultivar” recursos em jogos digitais. No ambiente virtual, a junção passou a indicar indivíduos que acumulam prestígio, estilo, autoconfiança e atitude positiva em diferentes ocasiões do cotidiano.

A competição buscou avaliar a postura, o carisma e o protagonismo dos inscritos na interpretação do conceito que viralizou em conteúdos de humor e entretenimento. Ao término das apresentações, o título da primeira edição foi concedido a um morador do bairro Remanso, conhecido popularmente no município como Docin.

O evento reflete o movimento de migração de tendências estritamente virtuais para encontros presenciais, adaptando dinâmicas de engajamento da internet para o formato de entretenimento local e comunitário.

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