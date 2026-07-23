Projeto incentiva o esporte universitário/Foto: Reprodução

Estudantes universitários do Acre poderão ser contemplados com bolsas de incentivo e atividades de formação esportiva. A iniciativa será executada pela Federação de Desportos Universitários Acreanos, em parceria com o governo estadual.

O projeto prevê o repasse de R$ 400 mil para custear as ações durante 12 meses. A proposta busca oferecer condições para que estudantes-atletas conciliem a formação acadêmica com a preparação e a participação em atividades esportivas.

A parceria ficará sob responsabilidade da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer. A federação deverá executar o plano de trabalho aprovado e prestar contas sobre a aplicação dos recursos destinados ao projeto.

Outra iniciativa formalizada com a entidade prevê R$ 300 mil para a realização de competições universitárias e o apoio à participação de estudantes-atletas em eventos oficiais. Juntas, as ações fortalecem a formação e a representação esportiva das universidades acreanas.

Os documentos não informam, neste momento, a quantidade de bolsas, os critérios de seleção nem o calendário de inscrições. Esses detalhes deverão ser apresentados pela federação durante a execução do projeto.

Os dois termos de fomento, assinados pela Secretaria de Esporte e pela Federação de Desportos Universitários Acreanos, saíram no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).