Bombeiros comparam incêndio em indústria com o maior já ocorrido no Brasil

Segundo a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por conta do fogo, a estrada do Bonsucesso e todas as vias de acesso permanecem totalmente interditadas

Um incêndio atingiu uma indústria química, nesta terça-feira (4), localizada na Estrada do Bonsucesso, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A ocorrência pode ser comparada com o maior incêndio industrial registrado na história do Brasil.

O Incêndio no Porto de Santos, no bairro Alemoa, é considerado um dos mais longos da história e aconteceu entre os dias 2 e 10 de abril de 2015, em um terminal de granéis químicos líquidos, no litoral paulista. O coronel Diógenes, em entrevista no local à CNN Brasil, cita a comparação. “É igual, exatamente igual. Alemoa era maior, eram mais litros. Mas a dificuldade e o cenário, são iguais”, concluiu o militar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater às chamas e atua a mais de três horas com o suporte de 20 viaturas, sem previsão para o término dos trabalhos. Até o momento, cerca de 80 pessoas ficaram desalojadas.

Além disso, durante a ocorrência, foi registrado o atendimento de um homem, que apresentou um quadro de convulsão e foi encaminhado para uma unidade de saúde do município. Em última atualização, não havia outros registros de vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu 24 tanques de 30 mil litros cada e outros seis com capacidade de 5 mil litros. No local, foi constatada a presença de mais de dois milhões de litros de produtos químicos inflamáveis, como metanol, etanol e acetona.

De acordo com o apurado, a existência dos tanques de solventes no local tem a tendência de aumentar a complexidade do controle do fogo devido à inflamabilidade dos materiais.

Em razão da intensidade do incêndio, a unidade fabril foi evacuada preventivamente e outras indústrias da região também foram evacuadas. Assim, como medida preventiva, cerca de 200 pessoas foram evacuadas da área no início da ocorrência.

Segundo a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por conta do fogo, a estrada do Bonsucesso e todas as vias de acesso permanecem totalmente interditadas.

As equipes de emergência concentram esforços para conter a propagação do fogo e resfriar as áreas adjacentes aos reservatórios de produtos químicos. As causas que deram início ao fogo ainda serão investigadas pela perícia após a extinção completa dos focos.

Saiba o que foi o “Incêndio da Alemoa”

Dias após o incêndio, a Prefeitura de Santos divulgou uma carta intitulada “O que ocorreu e o que precisa mudar”, documento elaborado para consolidar propostas e recomendações para autoridades, para a prevenção de novos sinistros e a melhoria da resposta a emergências de grande porte.

Segundo o documento, o cenário extrapolou os riscos previstos nas normas vigentes na época e revelou que os recursos materiais e a logística disponíveis “eram insuficientes para um evento daquela proporção”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Julia Farias.

Conteúdo Original / Fonte: Julia Farias