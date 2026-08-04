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Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)

Cantor baiano de 71 anos segue estável no Hospital EMEC, em Feira de Santana (BA).

Por Redação ContilNet
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Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Reprodução/

Reggaeiro baiano de 71 anos apresentou boa evolução clínica no Hospital EMEC, em Feira de Santana (BA), e segue fora de perigo.

O ícone do reggae brasileiro Edson Gomes, de 71 anos, apresentou constante evolução em seu quadro de saúde e deve deixar a semi-UTI nesta terça-feira (4/8). Internado desde a madrugada de segunda-feira (3/8) no Hospital EMEC, em Feira de Santana (BA), o cantor permanece sob acompanhamento preventivo.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a assessoria de imprensa do artista informou que o baiano está bem, consciente e totalmente fora de risco.

“A equipe médica optou por mantê-lo na semi-UTI para um acompanhamento mais cuidadoso devido à idade e ao diabetes, mas o quadro é estável”, destacou a apuração de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Causa do mal-estar, rotina de shows e previsão de alta

Conforme acompanhado e detalhado pela jornalista Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a internação ocorreu após uma sequência de fatores físicos:

  • Somatização de Fatores: A equipe explicou que o mal-estar foi provocado pela combinação de tratamento medicamentoso para a garganta, alimentação inadequada e uma rotina intensa de compromissos.

  • Pós-Apresentação: Edson começou a se sentir mal enquanto retornava para casa após realizar um show na Concha Acústica de Salvador, no último domingo (2/8).

  • Cuidados com Diabetes: Por ter 71 anos e ser diabético, a permanência na unidade semi-intensiva foi mantida como medida de cautela para a realização completa de exames.

  • Retorno aos Palcos: A expectativa dos médicos e da equipe é de que o artista receba alta em breve e retome a agenda normal de shows assim que for liberado.

Qual é o estado de saúde do cantor Edson Gomes?

Edson Gomes está estável, consciente e fora de perigo. Ele apresentou boa evolução médica e recebeu previsão para deixar a semi-UTI nesta terça-feira (4/8).

Por que Edson Gomes foi internado após o show na Bahia?

O cantor passou mal devido ao desgaste de uma intensa rotina de apresentações, uso de remédios para a garganta e alimentação inadequada, necessitando de observação preventiva por ser diabético.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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