Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados

Médicos alertam para peso estável, exames e divisão por etapas após grande perda ponderal

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Após perder mais de 100 kg com o auxílio da bariátrica, influenciadora se prepara para remoção do excesso de pele; cirurgião explica prazos, nutrição e riscos.

A influenciadora e dançarina Thais Carla vive uma nova etapa de sua jornada de saúde. Após eliminar mais de 100 kg em decorrência de uma cirurgia bariátrica, ela se prepara para submeter o corpo a cirurgias plásticas reparadoras com o objetivo de remover a flacidez e o excesso de pele resultantes da grande perda de peso.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Fábia Oliveira para a coluna do portal METRÓPOLES, o caso chama atenção para as exigências médicas necessárias antes de autorizar procedimentos de grande porte.

“A cirurgia plástica reparadora exige alta capacidade de regeneração do organismo. O peso precisa estar estável por no mínimo três a seis meses e deve-se aguardar entre 12 e 18 meses da bariátrica”, explicou o cirurgião plástico Régis Ramos em entrevista à jornalista Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Nutrição, cicatrização, divisão por etapas e riscos

Conforme acompanhado e detalhado pela jornalista Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a preparação e a condução do tratamento cirúrgico exigem rigor multidisciplinar:

Aporte Nutricional: Exames pré-operatórios de ferro, proteínas, zinco e vitaminas (A, C, D e complexo B) são cruciais. A falta de nutrientes pode provocar abertura de pontos, micoses, infecções e necroses na pele.

Divisão em Etapas: O especialista alerta contra operar todo o corpo de uma só vez. Fazer o procedimento por partes reduz o tempo sob anestesia, minimiza o risco de trombose venosa profunda (TVP) e melhora a recuperação.

Necessidade Funcional: O excesso de pele ultrapassa a questão estética quando gera dermatites, feridas, dores na coluna lombar devido ao peso e dificuldades de locomoção e higiene.

Expectativas e Cicatrizes: O cirurgião destaca que cicatrizes extensas (como em formato de âncora) são inevitáveis e que o foco deve ser a melhora do conforto funcional e da mobilidade, e não a busca por perfeição estética.

Quando o paciente que fez bariátrica está liberado para cirurgias reparadoras?

O paciente deve estar com o peso estável há pelo menos 3 a 6 meses, aguardar de 12 a 18 meses após a bariátrica e ter a liberação de uma equipe multidisciplinar (médico, nutricionista e psicólogo).

Quais são os riscos de fazer várias cirurgias reparadoras de uma só vez?

Operar muitas regiões simultaneamente aumenta o tempo de anestesia, o estresse metabólico, a perda de sangue e os riscos de trombose e embolia pulmonar, além de dificultar o pós-operatório.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet