Caixa paga parcela de agosto do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 6 nesta terça

Ao todo, 19,3 milhões de famílias recebem o benefício no país, com valor médio de R$ 678,35

Bolsa Família atinge 19,3 milhões de famílias com valor médio de R$ 678,35 em agosto/ Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal efetua, nesta terça-feira (25), o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 6. Neste mês, o programa alcança 19,3 milhões de famílias em todo o país, registrando um valor médio de benefício de R$ 678,35.

Em 186 municípios espalhados por sete estados, o repasse ocorreu de forma antecipada e unificada no último dia 18, sem a necessidade de seguir o escalonamento pelo número final do NIS. A medida atendeu localidades que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública nos estados do Amazonas (3 municípios), Bahia (15), Paraíba (31), Paraná (5), Rio Grande do Norte (122), Roraima (6) e Sergipe (4).

O valor mínimo garantido pelo programa é de R$ 600 por família. Além da cota básica, são pagos adicionais específicos: o Benefício Variável Familiar Nutriz concede seis parcelas mensais de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses; há ainda um acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade.

O calendário tradicional do Bolsa Família prevê liberação dos recursos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem checar o valor das parcelas, a composição dos adicionais e a data exata de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.

A parcela mensal também contempla a chamada regra de proteção. O mecanismo permite que famílias que aumentem a renda por meio do emprego formal continuem recebendo 50% do valor do benefício por até um ano, desde que a renda individual por morador não ultrapasse meio salário mínimo. Para quem ingressou na regra até maio de 2025, o período de permanência mantido é de dois anos.

Desde a reformulação da legislação do programa, os beneficiários do Bolsa Família também não sofrem mais a retenção do Seguro Defeso, benefício voltado a pescadores artesanais durante o período de defeso da fauna aquática.