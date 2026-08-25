Etanol fica estável no país e volta a compensar no Acre e mais 9 estados

Biocombustível manteve vantagem econômica em dez estados e no Distrito Federal na semana/ Foto: Reprodução

O preço médio do etanol hidratado no Brasil permaneceu estável em R$ 3,91 por litro na semana entre 16 e 22 de agosto. Os dados constam do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e foram compilados pelo AE-Taxas. No intervalo analisado, 14 estados apresentaram recuo nas bombas, quatro registraram alta e sete mantiveram os valores inalterados.

No Acre, a relação entre o preço do etanol e o da gasolina atingiu 68,78%. O indicador situa-se abaixo do teto de 70%, nível considerado como parâmetro de referência pelo setor de combustíveis para determinar a vantagem do biocombustível. O cálculo toma como base a menor eficiência energética do etanol em motores flex, que rende em média 70% do volume equivalente de gasolina.

Além do Acre, a paridade mostrou-se favorável ao consumidor em outros nove estados e no Distrito Federal. O menor índice do país ocorreu em Mato Grosso, com 54,99%, seguido por São Paulo, com 56,94%. Amazonas apontou 66,99% e Bahia, 66,57%. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina também fecharam a semana abaixo do patamar divisor.

Na média das distribuidoras de todo o país, a paridade nacional ficou em 59,97%, confirmando a competitividade do derivado da cana-de-açúcar e do milho em relação ao combustível fóssil.

Em São Paulo, estado que lidera a produção e o consumo nacional e concentra a maior amostragem de postos pesquisados, o valor médio do litro estabilizou em R$ 3,61. O valor mais baixo do país em um único estabelecimento foi verificado no mercado paulista, a R$ 2,85 por litro.

A maior retração porcentual no período foi apurada em Goiás, onde o litro caiu 2,58% e passou para R$ 4,16. Na via oposta, Minas Gerais registrou a maior elevação semanal, de 3,45%, fixando o valor médio em R$ 3,90.

O Amapá manteve a média estadual mais elevada do território nacional, registrando R$ 5,83 por litro. O preço máximo individual encontrado pelos fiscalizadores da agência ocorreu em Pernambuco, onde um posto comercializava o combustível a R$ 6,59.

Avaliações de executivos do segmento de energia indicam que a viabilidade econômica do etanol pode ocorrer mesmo em patamares superiores aos 70% de paridade, a depender das características técnicas do motor e das condições de rodagem do veículo.

Para verificar os relatórios semanais de preços praticados nos postos de todo o país, acesse o painel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou acompanhe as análises do setor econômico no portal G1 Economia.