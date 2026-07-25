26/07/2026
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Candidatas abrem concurso da Rainha do Rodeio sob aplausos e torcida

Torcedores do interior e da capital levaram cartazes e bandeiras ao Centro de Rio Branco

Por Juan Vinícius, ContilNet 25/07/2026 às 21:30
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Candidatas abrem concurso da Rainha do Rodeio sob aplausos e torcida
Público vibra com performance de abertura da Rainha do Rodeio no Palácio Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

A abertura da grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026 foi marcada por um verdadeiro espetáculo neste sábado (25), em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

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Participantes executaram coreografia em conjunto para dar início à contagem regressiva da Expoacre 2026./ Foto: Samuel Moura

As 12 candidatas entraram juntas no palco em uma apresentação que empolgou o público e deu início à disputa pelos títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões.

Torcedores do interior e da capital levaram cartazes e bandeiras ao Centro de Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

Logo nos primeiros minutos do evento, as torcidas levantaram cartazes, bandeiras e vibraram a cada aparição das candidatas. Vindos de diferentes municípios do Acre, familiares e amigos transformaram a frente do Palácio Rio Branco em um grande palco de incentivo e emoção.

Seletiva escolhe a Rainha do Rodeio, a Princesa do Laço e a Madrinha dos Peões da feira agropecuária/ Foto: Samuel Moura

A apresentação de abertura arrancou aplausos do público, que acompanhou cada momento da coreografia e respondeu com gritos de apoio às concorrentes.

Final da Rainha do Rodeio 2026 começa com apresentação de gala das 12 concorrentes/ Foto: Samuel Moura

O clima de festa tomou conta do local e reforçou a tradição do concurso, um dos eventos mais aguardados da programação que antecede a Expoacre 2026.

Torcidas vão ao delírio na entrada das 12 concorrentes da Rainha do Rodeio 2026/ Foto: Samuel Moura

Veja o vídeo: 

 

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