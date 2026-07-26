Ídolo no Porto, acreano Artur é homenageado no início da temporada

O ex-jogador acreano Artur Oliveira, conhecido como Rei Artur, foi homenageado pelo FC Porto neste sábado (25), durante a apresentação da equipe para o início da temporada 2026/2027.
Ídolo do clube português, Artur recebeu o reconhecimento dos torcedores e voltou a ser celebrado pela trajetória construída com a camisa azul e branca. O momento foi compartilhado nas redes sociais do ex-atleta e do Porto.
“Um nome que faz parte da nossa história”, escreveu o FC Porto ao anunciar a participação do acreano na apresentação oficial do elenco.
Natural de Rio Branco, Artur chegou ao futebol português após se destacar pelo Clube do Remo. Antes de defender os Dragões, atuou pelo Boavista e conquistou espaço no futebol europeu durante a década de 1990.
O acreano vestiu a camisa do Porto entre 1996 e 1999. Nesse período, conquistou três títulos do Campeonato Português, três Supertaças de Portugal e uma Taça de Portugal.
No ataque, formou uma parceria lembrada até hoje com o centroavante brasileiro Mário Jardel. Um dos momentos mais marcantes ocorreu na final da Taça de Portugal da temporada 1997/1998, quando Artur marcou um gol de bicicleta na vitória por 3 a 1 sobre o Braga.
O lance, anotado aos 90 minutos, confirmou o título e entrou para a história do jogador no clube. Décadas depois, o acreano continua recebendo o reconhecimento da torcida e do Porto pela contribuição durante uma fase vitoriosa da equipe.
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