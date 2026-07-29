Cinco municípios terão fornecimento contínuo de gases medicinais

Equipamentos de gases medicinais instalados em unidade hospitalar/Foto: Reprodução

Unidades da rede estadual de saúde localizadas em cinco municípios do Acre serão atendidas por um serviço de fornecimento de gases medicinais. A cobertura alcança Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

O contrato inclui a locação de equipamentos geradores de oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal e vácuo clínico, além dos respectivos sistemas de reserva. Também estão previstas manutenções preventivas e corretivas.

Os gases serão empregados em atendimentos de rotina, procedimentos cirúrgicos, urgências e no cuidado de pacientes com síndromes respiratórias. O serviço também atenderá unidades com leitos de terapia intensiva neonatal e pediátrica.

Os equipamentos e procedimentos deverão cumprir normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Uma equipe ficará responsável por fiscalizar a execução do contrato e verificar o atendimento das exigências estabelecidas.

A contratação consta na Portaria nº 1.177, publicada na página 51 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29), com efeitos desde 15 de julho.