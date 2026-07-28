Cine Araújo terá programação especial para estreia de Homem-Aranha

Público poderá conferir baldes colecionáveis, espaço para fotos, combo promocional da Freguesia e ainda entrar no clima do lançamento comparecendo caracterizado como o herói

A estreia de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, nesta quarta-feira (29), será marcada por uma programação especial no Cine Araújo, no Via Verde Shopping. Para celebrar o lançamento, o cinema preparou atrações que vão além da exibição do longa e prometem tornar a experiência ainda mais divertida para os fãs.

Uma das ações será o convite para que crianças, jovens e adultos compareçam caracterizados como o Homem-Aranha, entrando no clima da estreia e transformando a sessão em um momento de interação entre o público.

Além da ação temática, o Cine Araújo disponibilizará três modelos exclusivos de baldes de pipoca colecionáveis, desenvolvidos especialmente para o lançamento do filme. Os itens estarão à venda na bomboniere por tempo limitado, enquanto durarem os estoques.

Os visitantes também poderão aproveitar um espaço temático para fotos, montado no Via Verde Shopping, ideal para registrar a fantasia, fazer fotos com a família e guardar uma lembrança da estreia.

Outra novidade é o combo promocional da Freguesia. Durante o período de lançamento do filme, o público poderá adquirir o combo Carioca da Gema, composto por hambúrguer, batata frita e guaraná, acompanhado de um pudim, por R$ 37,90.

A expectativa é de que a estreia reúna um grande público, especialmente fãs do universo Marvel. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Cine Araújo e pelos canais oficiais de venda.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom