Prefeitura inicia asfaltamento no Ramal Pentecostes em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou, na manhã desta terça-feira, 28, a etapa do asfaltamento no Ramal Pentecostes. A obra prevê a pavimentação de 2 quilômetros da estrada vicinal, levando mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para os moradores da região.

Nesta manhã, o prefeito Zequinha Lima acompanhou o andamento dos trabalhos e destacou a importância do investimento para fortalecer o acesso das famílias que vivem e produzem na zona rural do município.

“Estamos avançando com mais uma importante obra para a nossa população. Com essa pavimentação asfáltica, a população terá mais qualidade de vida, facilitando o escoamento da produção rural e proporcionando mais segurança para quem utiliza essa estrada todos os dias. Esse é um investimento que transforma a realidade das comunidades e demonstra nosso compromisso de levar infraestrutura para todas as regiões de Cruzeiro do Sul”, afirmou o prefeito.

A obra é executada com recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, responsável pela execução da obra . O investimento é de R$ 2,26 milhões, com prazo de execução de 120 dias.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom