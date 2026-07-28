Rua São José recebe pavimentação com tecnologia que amplia durabilidade da via

Visita técnica acompanhou o andamento das obras, que incluem drenagem, recuperação da base e aplicação de microrevestimento sobre o TSD

Levar mais infraestrutura e garantir melhores condições de mobilidade para a população seguem entre as prioridades da Prefeitura de Rio Branco. Na manhã desta terça-feira (28), o prefeito Alysson Bestene realizou uma visita técnica às obras da Rua São José, na região do Betel, onde está sendo executada a pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Como diferencial, a via também receberá uma camada de microrevestimento, solução que ampliará a resistência e a durabilidade do pavimento.

Durante a visita, o gestor municipal destacou que a obra integra o programa Prefeitura nas Ruas, iniciativa que reúne diversas secretarias para executar ações de infraestrutura, limpeza urbana, drenagem e manutenção em diferentes regiões da capital.

“Estamos aproximando cada vez mais as ações do programa Prefeitura nas Ruas, que integra serviços de limpeza urbana, calçamento, drenagem e outras iniciativas desenvolvidas pelas secretarias para beneficiar as comunidades. Sabemos que são muitas as ações necessárias em uma cidade que cresceu bastante, mas temos priorizado essas intervenções. A Rua São José é antiga e sua pavimentação era uma reivindicação da comunidade há muito tempo. A Prefeitura já havia realizado esse mapeamento e, agora, estamos concretizando a obra, com pavimentação, drenagem e recuperação completa da base para atender os moradores”, afirmou o prefeito.

Além da pavimentação, a Rua São José recebeu serviços de drenagem, recuperação das redes de água e esgoto e reconstrução completa da base. O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze, explicou que o Tratamento Superficial Duplo é uma solução eficiente e de menor custo. Ele ressaltou ainda que a aplicação do microrevestimento representa um avanço importante para aumentar a vida útil da obra.

“Foi realizada toda a recuperação da base e, agora, iniciamos o Tratamento Superficial Duplo, um pavimento considerado de baixo custo, mas que, quando bem executado, pode durar por muito tempo. A novidade é que a Prefeitura, por determinação do prefeito Alysson Bestene, aplicará uma camada de microrevestimento sobre o TSD. Com isso, teremos uma pavimentação ainda mais resistente e durável”, explicou Derze.

Moradora da Rua São José há 35 anos, Maria Lúcia acompanhou toda a transformação da comunidade. Ela chegou ao local quando a rua ainda era apenas um varadouro e havia somente três casas. Naquela época, os próprios moradores precisavam improvisar o acesso para chegar às residências.

Com o passar dos anos, a comunidade cresceu, mas a infraestrutura demorou décadas para chegar. Agora, a moradora comemora a realização de um antigo sonho.

“Quando vim morar aqui, a minha casa era a terceira da rua. Havia apenas um pequeno caminho, e os próprios moradores faziam melhorias para conseguir chegar às suas casas. A rua foi crescendo, mas ninguém aparecia para fazer nada. Hoje, vemos o progresso chegando. É maravilhoso. Fiquei muito feliz quando vi a equipe da Prefeitura chegando. Graças a Deus, essa melhoria chegou à nossa rua”, comemorou Maria Lúcia.

A alegria também é compartilhada por Tereza do Nascimento, moradora da Rua São José há cerca de 30 anos. Ela relembrou as dificuldades enfrentadas, principalmente durante o período de chuvas, quando a lama e os buracos prejudicavam o deslocamento dos moradores.

“Estou muito feliz. Durante muito tempo, vivemos sofrendo com a lama e os buracos. Tenho problemas nas pernas e no joelho, então era muito difícil me deslocar. Hoje, graças a Deus, está muito bom”, relatou Tereza.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom