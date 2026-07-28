Coaches cobram até R$ 15 mil para ajudar mulheres a reconquistar ex

Mercado de consultorias amorosas cresce na China, mas soma milhares de queixas na web

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Mercado de consultorias virtuais promete planos de reaproximação em redes sociais, mas registra milhares de reclamações por falta de eficácia.

Um mercado em ascensão na China tem atraído mulheres em busca de ajuda profissional para reatar relacionamentos encerrados. Em busca de recuperar namoros e casamentos, clientes chegam a desembolsar até US$ 3 mil (cerca de R$ 15 mil) por programas de acompanhamento conduzidos por autoproclamados “coaches de relacionamento”.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, com base em dados do veículo internacional South China Morning Post, os planos oferecem desde acompanhamento diário até estratégias de comportamento em redes sociais.

“Apesar das promessas de alta taxa de sucesso, os pacotes vêm gerando insatisfação e acumulam milhares de queixas na internet devido à ausência de garantia e à falta de regulamentação do setor”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Estratégias de redes sociais e falta de regulamentação

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o funcionamento desse mercado envolve os seguintes aspectos:

Táticas Recomendadas: Os programas incluem períodos de afastamento total ( zero contato ), orientações de mudança no visual, roteiros de conversação e publicação de fotos estratégicas para demonstrar evolução pessoal nas redes.

Promessas e Frustrações: Em um dos casos relatados, uma cliente pagou US$ 500 (R$ 2,5 mil) por um mês de suporte, mas acabou bloqueada pelo ex-parceiro ao fim do processo.

Alcance nas Redes: Hashtags ligadas a dicas de namoro e reconciliação acumulam mais de 10 bilhões de visualizações em plataformas chinesas, visando públicos em momentos de fragilidade emocional.

Queixas Registradas: Mais de 3 mil reclamações sobre consultorias amorosas malsucedidas circulam nos fóruns chineses, acendendo o alerta sobre a ausência de normas para a prestação desse tipo de serviço.

Quanto custam os serviços de coaches para reconquistar ex-parceiros na China?

Os valores chegam a variar entre R$ 2,5 mil (US$ 500) para acompanhamentos mensais básicos e R$ 15 mil (US$ 3.000) para programas mais complexos.

Quais táticas os coaches de relacionamento costumam orientar?

As orientações incluem períodos sem contato com o ex-parceiro, reformulação visual, treinamentos de diálogo e controle de publicações em redes sociais.

Existe regulamentação para esse tipo de consultoria amorosa na internet?

Não. O setor não possui regulamentação oficial na China, o que tem gerado milhares de reclamações de clientes que não obtiveram o resultado prometido.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet