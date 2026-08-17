17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Atriz de Pânico e Nashville, Hayden Panettiere morre aos 36 anos
Filha de Cindy Crawford diz atrair entidades e lembra exorcismo que sofreu quando criança
Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio

Condomínio processa Carlos Alberto e filha por dívida

Ação movida em maio cobra taxas em atraso de duas unidades em Barueri (SP)

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Condomínio processa Carlos Alberto e filha por dívida
Apresentador e a filha Maria Fernanda de Nóbrega ainda não foram citados judicialmente/ Foto: Reprodução

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e sua filha, Maria Fernanda de Nóbrega, tornaram-se alvo de uma ação de execução de dívida movida por um condomínio localizado em Alphaville Industrial, no município de Barueri, na Grande São Paulo. O processo tramita no Poder Judiciário paulista desde maio deste ano.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo os documentos que constam no processo, o condomínio cobra a quitação de despesas ordinárias em atraso referentes ao período de janeiro a junho deste ano. Pai e filha figuram como proprietários de duas unidades no empreendimento imobiliário.

Na petição inicial, a administração do condomínio sustenta que enviou notificações extrajudiciais aos proprietários para buscar o pagamento dos débitos antes de recorrer aos tribunais, mas não obteve retorno. Quando a ação foi protocolada, a dívida acumulada somava aproximadamente R$ 26,3 mil.

A administração do local solicitou à Justiça a citação de Carlos Alberto e Maria Fernanda para que efetuem o pagamento voluntário do montante no prazo de três dias úteis.

Caso a quitação não ocorra no período estipulado, o condomínio pede o bloqueio judicial e a penhora de valores mantidos em contas bancárias ou aplicações financeiras em nome dos dois réus. O pedido prevê ainda, em última instância, a penhora dos próprios imóveis, além da inclusão das parcelas de condomínio que vencerem no decorrer do processo.

Até o momento, a Justiça não proferiu decisões sobre os pedidos formulados e os réus ainda não foram oficialmente citados na ação.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.