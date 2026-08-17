Condomínio processa Carlos Alberto e filha por dívida

Ação movida em maio cobra taxas em atraso de duas unidades em Barueri (SP)

Apresentador e a filha Maria Fernanda de Nóbrega ainda não foram citados judicialmente/ Foto: Reprodução

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e sua filha, Maria Fernanda de Nóbrega, tornaram-se alvo de uma ação de execução de dívida movida por um condomínio localizado em Alphaville Industrial, no município de Barueri, na Grande São Paulo. O processo tramita no Poder Judiciário paulista desde maio deste ano.

Segundo os documentos que constam no processo, o condomínio cobra a quitação de despesas ordinárias em atraso referentes ao período de janeiro a junho deste ano. Pai e filha figuram como proprietários de duas unidades no empreendimento imobiliário.

Na petição inicial, a administração do condomínio sustenta que enviou notificações extrajudiciais aos proprietários para buscar o pagamento dos débitos antes de recorrer aos tribunais, mas não obteve retorno. Quando a ação foi protocolada, a dívida acumulada somava aproximadamente R$ 26,3 mil.

A administração do local solicitou à Justiça a citação de Carlos Alberto e Maria Fernanda para que efetuem o pagamento voluntário do montante no prazo de três dias úteis.

Caso a quitação não ocorra no período estipulado, o condomínio pede o bloqueio judicial e a penhora de valores mantidos em contas bancárias ou aplicações financeiras em nome dos dois réus. O pedido prevê ainda, em última instância, a penhora dos próprios imóveis, além da inclusão das parcelas de condomínio que vencerem no decorrer do processo.

Até o momento, a Justiça não proferiu decisões sobre os pedidos formulados e os réus ainda não foram oficialmente citados na ação.