Conselho aprova R$ 13 bilhões do lucro do FGTS para 138 milhões de brasileiros

Crédito será feito nas contas dos trabalhadores até 31 de agosto. Entenda quem tem direito e como calcular

App FGTS, aplicativo FGTS, saque aniversário, saque calamidade — Foto: Stephanie Fonseca/g1

Valores serão creditados nas contas de 138,2 milhões de trabalhadores até 31 de agosto; rendimento supera a inflação.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) autorizou o repasse de R$ 13,04 bilhões referentes ao lucro do fundo no ano de 2025 para 138,2 milhões de trabalhadores.

A quantia equivale a 89% do lucro total registrado no período, que somou R$ 14,65 bilhões.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Alexandro Martello para o portal G1, os valores estarão disponíveis para consulta no aplicativo ou site oficial do FGTS e serão creditados até o dia 31 de agosto.

“Com o depósito dos lucros, a rentabilidade total do FGTS referente a 2025 chega a 6,90%, superando o IPCA do período (4,26%) e garantindo um ganho real aos trabalhadores de 2,53 pontos percentuais”, destacou a reportagem do G1.

Quem tem direito, cálculo do valor e regras de saque

Conforme acompanhado pela reportagem do G1, a dinâmica da distribuição do lucro reúne os seguintes pontos práticos:

Direito ao Benefício: Têm direito todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS que possuíam saldo em 31 de dezembro de 2025.

Fórmula do Cálculo: O valor recebido será proporcional ao saldo existente no último dia de 2025. Para saber a quantia exata, o trabalhador deve multiplicar o saldo por 0,01868341 (exemplo: R$ 1.000,00 de saldo geram um crédito de R$ 18,68).

Regras para o Saque: O crédito cai diretamente nas contas do FGTS e não fica liberado para saque imediato. O resgate segue os critérios tradicionais da lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, financiamento da casa própria, doença grave ou modalidade saque-aniversário.

Como consultar o valor do lucro do FGTS no aplicativo?

A consulta pode ser realizada fazendo o login no aplicativo oficial do FGTS ou pelo site da Caixa, acessando o extrato detalhado da conta vinculada.

Posso sacar o dinheiro do lucro do FGTS imediatamente?

Não. O valor é somado ao saldo total da conta do FGTS e só pode ser sacado nas hipóteses previstas em lei (como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel ou saque-aniversário).

Quem não tinha saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025 recebe o lucro?

Não. Apenas os trabalhadores que tinham saldo positivo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 têm direito ao recebimento proporcional.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet