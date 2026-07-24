Consultor político de João Doria e Pablo Marçal palestra no Acre na próxima sexta

O ano eleitoral no Acre movimenta vários setores, com profissionais que atuam nas áreas da comunicação, da advocacia, da contabilidade e da consultoria política. Neste último campo, um dos nomes que ganhou notoriedade no Brasil foi do consultor e analista político Wilsinho Pedroso, apresentador do programa Link Business, da Record News, e consultor de campanhas majoritárias em São Paulo. Ele chega a Rio Branco na próxima sexta-feira, 31, a convite da Associação Acreana de Advogados (Asad), para palestrar sobre o cenário político e as eleições de 2026. O evento acontece no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), a partir das 17h30.

Conhecido no meio como “oráculo da política”, Wilsinho faz análises de bastidores, frequentemente publicadas em seu perfil no Instagram, que já lhe renderam mais de 440 mil seguidores e diversas publicações virais. Em seu currículo constam campanhas por todo o Brasil, especialmente no estado de São Paulo, onde atuou como consultor de dezenas de candidatos, com destaque para as candidaturas à Prefeitura e ao Governo de São Paulo de João Doria, Bruno Covas, Rodrigo Garcia e Pablo Marçal.

Além da palestra, toda programação é aberta à participação de profissionais da comunicação, pré-candidatos, estudantes e profissionais liberais, e conta com um painel específico para os profissionais do Direito: “Oportunidades de Atuação da Advocacia nas Eleições”, com os advogados eleitorais Erick Venâncio e Marcos Paulo Gomes.

Ação solidária

Todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado ao estudo clínico que pode salvar a vida dos irmãos Pedro e Tiago, diagnosticados com uma doença chamada distrofia muscular de cintura. As inscrições podem ser feitas pelo link no perfil @asad.acre, no Instagram, ou pelo site Even3: https://www.even3.com.br/cenario-politico-direito-e-eleicoes-2026-760044/

Conteúdo Original / Fonte: Ascom