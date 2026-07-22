Cruzeiro do Sul destina R$ 332,5 mil a projeto voltado a idosos

Projeto atenderá idosos durante um ano/Foto: Reprodução

O convênio foi firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Fundação Assistencial e Educacional Betel. O extrato da parceria foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22).

Intitulado “Cultura Viva na Melhor Idade”, o projeto pretende ampliar a oferta de serviços socioassistenciais, estimular o envelhecimento ativo e saudável e fortalecer os vínculos entre os idosos, as famílias e a comunidade.

A iniciativa também prevê ações de valorização da cultura local. O documento não detalha quais oficinas, apresentações ou atividades serão realizadas ao longo do projeto.

Os recursos são provenientes de uma doação da Ambev e serão repassados em parcela única à instituição responsável pela execução das atividades.

O convênio terá duração de um ano, com vigência entre 21 de julho de 2026 e 21 de julho de 2027. A aplicação dos recursos deverá ser acompanhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.