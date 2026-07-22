O Paraguai está em fase final de negociações para ampliar as exportações de carne bovina para a Indonésia e a Turquia. Os dois países estão avaliando a habilitação sanitária e o cumprimento de requisitos técnicos para permitir a entrada da proteína paraguaia em seus mercados.

Na Indonésia, o embaixador do país no Paraguai, Sulaiman Syarif, afirmou por meio de nota que o processo para abertura do mercado está próximo de ser concluído após dois anos de negociações com o Senacsa (Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal).

Segundo o diplomata, os dois países avançaram nas tratativas para permitir a exportação de carne bovina de primeira categoria do Paraguai para a maior economia do Sudeste Asiático.

A possível abertura representa uma nova alternativa para a indústria frigorífica paraguaia, que busca ampliar sua presença em mercados asiáticos. Atualmente, o país trabalha para diversificar os destinos de exportação e reduzir a concentração em compradores tradicionais.

Durante cerimônia em Assunção pelos 81 anos da independência da Indonésia e pelos 45 anos das relações diplomáticas entre os dois países, Syarif também destacou o crescimento do comércio bilateral.

Segundo dados da agência de estatísticas da Indonésia, o comércio entre os dois países alcançou US$ 151,3 milhões no último ano, o maior resultado dos últimos cinco anos, com crescimento de 40% em relação ao período anterior.

As exportações paraguaias para a Indonésia incluem algodão, hortaliças, sementes de chia, couro, óleos essenciais e produtos da floricultura. Já a Indonésia exporta ao Paraguai máquinas e equipamentos elétricos, veículos e autopeças, tabaco, calçados, produtos químicos, fibras sintéticas e vestuário.

Durante o evento também foi criado o Conselho Empresarial Paraguai–Indonésia, com o objetivo de ampliar negócios e investimentos entre os dois países em setores como segurança alimentar, energia e serviços.

Turquia

Na Turquia, o Paraguai receberá uma auditoria técnica na primeira semana de agosto para concluir os requisitos necessários para o início das exportações de carne bovina e gado vivo.

O presidente do Senacsa, José Carlos Martin, confirmou a chegada da missão turca e pediu a participação dos frigoríficos interessados em exportar para finalizar o processo.

Em junho, a Turquia concedeu a habilitação sanitária para a importação de carne bovina e animais vivos do Paraguai. Porém, ainda são necessários ajustes relacionados à certificação halal e à aprovação das plantas frigoríficas que pretendem realizar os embarques.

Durante a auditoria, técnicos turcos irão avaliar os estabelecimentos, os procedimentos de abate, os controles sanitários e as exigências religiosas necessárias para a certificação halal.

Segundo Martin, o processo com a Turquia começou em 2019 e passou por diferentes etapas de negociação. O presidente do Senacsa afirmou que o acesso sanitário é uma etapa fundamental para avançar posteriormente em condições comerciais.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por andressasimao.

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