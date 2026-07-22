Google facilitou a vida de quem quer trocar iPhone por Android

A transferência funciona graças a um recurso nativo do Android 17

O Google anunciou nesta quarta-feira (22) que migrar do iPhone para o Android ficará mais fácil. A empresa está implementando uma atualização que permite que usuários transfiram seus dados do iOS, o sistema operacional da Apple, para o sistema do Google sem precisar baixar um aplicativo separado.

A transferência funciona graças a um recurso nativo do Android 17.

Com isso, usuários poderão enviar fotos, vídeos, contatos, mensagens, calendários, senhas, conexões Wi-Fi e até configurações eSIM de forma automática entre um aparelho Android e um iPhone.

Antes, os sistemas operacionais funcionavam de forma completamente separada. A Apple permite a transferência de dados entre iPhones, mas não permitia esse tipo de conexão com o ecossistema Android. A migração era feita manualmente.

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A atualização já começou a ser distribuída para os celulares dobráveis Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 e Z Fold 8 Ultra, anunciados nesta quarta-feira (22) durante o Galaxy Unpacked, e para alguns dispositivos Pixel (smartphones do próprio Google, que não são vendidos no Brasil).

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A companhia afirmou que a transferência facilitada chegará para mais dispositivos Android em breve, sem especificar uma data.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por vitoriagomez.

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