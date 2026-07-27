Cruzeiro do Sul encerra campanha Julho Amarelo com ação no Complexo Esportivo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), realizará na próxima sexta-feira, 31 de julho, a partir das 17 horas, no Complexo Poliesportivo, o encerramento da campanha Julho Amarelo, dedicada à conscientização e prevenção das hepatites virais.

A programação contará com o tradicional Aulão de Dança, além de testagem rápida com foco nas hepatites virais, vacinação e orientações em saúde, oferecendo à população um momento de promoção da saúde e incentivo ao diagnóstico precoce.

Segundo o diretor de Atenção à Saúde, Gilmar Giles, a ação busca aproximar os serviços da comunidade e reforçar a importância da prevenção.

“Nosso convite é para que toda a população participe desse momento. Além do tradicional Aulão de Dança, estaremos oferecendo serviços importantes de prevenção, como a testagem rápida para hepatites virais, vacinação e orientações em saúde. O diagnóstico precoce faz toda a diferença e essa é uma oportunidade para cuidar da saúde de forma gratuita e acessível.”

A campanha Julho Amarelo tem como objetivo conscientizar a população sobre as hepatites virais, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom