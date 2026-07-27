Gustavo foi lançado ao chão e sofreu um sangramento no ouvido direito | Foto: ContilNet

O motociclista G. B. da C., de 25 anos, ficou ferido na noite deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Marte e Vênus, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, G. conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor preta, no sentido centro-bairro, quando uma caminhonete Ford Ranger, de cor cinza, que trafegava pela Rua Vênus, teria avançado a preferencial. Sem tempo para evitar o impacto, o motociclista colidiu contra a lateral do veículo. A motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

Com a força da batida, G. foi lançado ao chão e sofreu um sangramento no ouvido direito, além de fraturar um dos dedos da mão direita.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência. Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe e o registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), os veículos envolvidos foram retirados do local.