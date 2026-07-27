Prefeitura intensifica obras de asfaltamento em ruas de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue ampliando a infraestrutura urbana e está na fase de conclusão das obras de asfaltamento de 290 metros da Rua Seabra, no bairro Oscar Trovão, e 390 metros de uma Travessa no bairro Igarapé Preto. Na manhã desta segunda-feira, 27, o prefeito Zequinha Lima vistoriou o andamento dos serviços acompanhado do secretário municipal de Obras, Carlos Alves, e do representante da empresa responsável pela execução da obra.

Os trabalhos integram o cronograma de melhorias da malha viária do município, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade no acesso para os moradores e melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para a valorização da região.

Durante a visita, o prefeito Zequinha Lima destacou que a gestão municipal segue trabalhando para levar infraestrutura de qualidade aos bairros da cidade.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa dessas obras porque sabemos da importância que elas têm para a população. A pavimentação dessas vias representa mais dignidade, segurança e melhores condições de deslocamento para os moradores. Nosso compromisso é continuar investindo em infraestrutura para transformar a realidade dos bairros e proporcionar mais qualidade de vida para as famílias de Cruzeiro do Sul”, afirmou o prefeito.

O secretário da pasta Carlos Alves, ressaltou que a equipe mantém o cronograma de execução para entregar os serviços com qualidade.

“Estamos concluindo mais duas importantes frentes de pavimentação, seguindo todas as especificações técnicas para garantir um serviço duradouro. Nossa equipe acompanha diariamente a execução das obras para assegurar que a população receba um trabalho de qualidade e que atenda às necessidades de cada comunidade”, disse.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom