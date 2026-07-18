Cruzeiro do Sul investe R$ 402 mil em uniformes escolares

Mais de 6,7 mil kits serão confeccionados para estudantes municipais

Uniformes atenderão alunos da rede/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul assinou três contratos que somam R$ 402.706,20 para a confecção de uniformes escolares destinados aos estudantes da rede municipal de ensino. Os extratos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Ao todo, os contratos preveem o fornecimento de 6.787 kits para estudantes de diferentes idades e etapas de ensino. O maior lote reúne 2.780 kits infantis, além de peças em tamanhos adultos PP, P, M e G. Esse contrato possui valor de R$ 225.980.

Outra empresa receberá R$ 117.709 para confeccionar 1.108 kits destinados à primeira e segunda infância e outros 1.967 uniformes para alunos da pré-escola.

O terceiro contrato, no valor de R$ 59.017,20, prevê a produção de 748 kits para estudantes adolescentes.

Os uniformes serão custeados pelo orçamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Os contratos terão vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura.

O documento não estabelece a data em que os kits começarão a ser distribuídos aos estudantes.