Cruzeiro do Sul reforça parceria com TCE para aprimorar gestão pública

Nesta sexta-feira, 24, o prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima e assessores participaram de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), com a presidente da Corte, conselheira Dulce Benício, pelos conselheiros Ribamar Trindade, Naluh Gouveia e Mário Sérgio, além do conselheiro aposentado Valmir Ribeiro. Ele destacou que a Prefeitura segue fortalecendo as parcerias institucionais que contribuem para uma gestão cada vez mais transparente, eficiente e comprometida com a boa aplicação dos recursos públicos.

Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas ao fortalecimento da gestão pública, destacando a importância do diálogo permanente entre as instituições para assegurar que as decisões da administração estejam alinhadas às boas práticas e à legislação.

O gestor enfatiza a importância da relação de cooperação entre a Prefeitura e o TCE-AC.“Sempre fomos muito bem recebidos pelo Tribunal de Contas, que tem sido um grande parceiro ao orientar os gestores na condução da administração pública. Essa aproximação fortalece nosso trabalho, nos dá mais segurança na tomada de decisões e reafirma nosso compromisso com uma gestão transparente, responsável e voltada para oferecer serviços cada vez melhores à população de Cruzeiro do Sul”, afirmou o prefeito.

O encontro reforçou a parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Contas, que, além de exercer sua função fiscalizadora, atua de forma orientativa, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública e para a adoção de práticas que garantam mais eficiência, responsabilidade e transparência na gestão municipal.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom