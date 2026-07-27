Deracre disponibiliza ônibus para reforçar transporte entre os distritos de Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), disponibilizou, no sábado, 27, um ônibus para atender os moradores de Sena Madureira e garantir o deslocamento entre o Primeiro e o Segundo Distrito do município.

A ação integra as medidas adotadas pelo governo do Acre, na gestão da governadora Mailza Assis, para garantir a mobilidade da população e manter o acesso entre o Primeiro e o Segundo Distrito de Sena Madureira.

O presidente do Deracre, Gilberto Lucas de Oliveira, destacou que a prioridade é assegurar o atendimento à população durante esse período.

“Nosso compromisso é adotar medidas que garantam o deslocamento da população e reduzam os transtornos causados pelo desabamento da ponte. O Deracre segue acompanhando a situação e trabalhando para assegurar a continuidade do atendimento aos moradores”, afirmou.

A medida foi adotada após o desabamento da ponte que fazia a ligação entre o Primeiro e o Segundo Distrito de Sena Madureira. O ônibus vai atender os moradores que precisam se deslocar diariamente entre as duas regiões da cidade, oferecendo uma alternativa de transporte até que uma solução definitiva seja implementada.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom